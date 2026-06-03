Bayburt\'ta 4 Günlük Çevre Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Çevre Haftası kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temasıyla Bayburt'ta 4 gün sürecek etkinlikler, yarın Saray Bahçesi'nde düzenlenecek çelenk töreniyle başlayacak. Etkinlikler, öğrenci programları, geri dönüşüm sergisi, atölyeler, çevre temizliği ve yürüyüşle 7 Haziran'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde çevre bilincinin artırılması, sıfır atık farkındalığının güçlendirilmesi ve çocuklarda çevre duyarlılığının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bayburt'taki etkinlikler, 4 Haziran Perşembe günü Saray Bahçesi'nde çelenk sunumuyla başlayacak ardından Vali Mustafa Eldivan ziyaret edilecek. Aynı gün Taht köyü İlkokulu öğrencileriyle sinema etkinliği yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 5 Haziran Cuma günü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik palyaço gösterisi, yüz boyama, balon, şapka ve ikram etkinlikleri düzenlenecek.

6 Haziran Cumartesi günü Yenişehir Parkı'nda çevre temalı etkinlikler yapılacak. Şehit Recep Eşiyok İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm temalı defile ve sıfır atık oyuncak tasarımı sergisi programda yer alacak. Çevre şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Pusula Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla bez çanta boyama, yüz boyama ve tohum ekme çalışmaları yapılacak. Çocuklara yönelik çevre şenliği ve tiyatro etkinliği de program kapsamında gerçekleştirilecek.

Çevre Haftası etkinlikleri, 7 Haziran Pazar günü Yenişehir Parkı'nda yapılacak çevre temizliği ve yürüyüş etkinliğiyle sona erecek. - BAYBURT