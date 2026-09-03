Bayburt'ta çiftçiler için ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta çiftçiler için ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başladı

Bayburt\'ta çiftçiler için ÇKS başvuruları 1 Eylül\'de başladı
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Bayburt'ta 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başladı. Çiftçiler, 31 Aralık 2026'ya kadar Ziraat Odaları ve e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek; arazi ve ürün bilgilerini beyan etmeleri gerekiyor.

Bayburt'ta 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başladı. Çiftçiler, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Ziraat Odaları ile e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek.

ÇKS'ye kayıt yaptırmak isteyen çiftçilerin başvuru sırasında arazi ve ürün bilgilerini beyan etmeleri gerekiyor. Kira veya muvafakatname ile kullanılan araziler için ilgili belgelerin de başvuru sırasında sunulması isteniyor.

Çiftçilerin herhangi bir sorun yaşamaması için işlemlerini son tarihe bırakmamaları önem taşıyor.

31 Aralık 2026'da sona erecek başvuru sürecinin ardından 2027 üretim yılına ilişkin ÇKS kayıtları tamamlanmış olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta çiftçiler için ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başladı - Son Dakika

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