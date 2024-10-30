Bayburt\'ta Cumhuriyet Resepsiyonu

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Bayburt Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla Bayburt Öğretmenevi'nde resepsiyon düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının seslendirilmesiyle başlayan resepsiyonda, cumhuriyetin 101'inci yılına özel hazırlanan sinevizyonun gösterimi yapıldı.

İl protokol üyelerinin katılım sağladığı cumhuriyet resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının yer aldığı video izlendi. Video gösterimlerinin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası canlı müzik dinletisi eşliğinde protokol üyeleri tarafından 101'inci yıl pastası kesildi.

Fotoğraf çekimi ile sona eren programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ile eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve STK'ların temsilcileri katıldı. - BAYBURT