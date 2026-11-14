Bayburt'ta deneyimli öğretmenler yeni meslektaşlarına tecrübelerini aktardı - Son Dakika
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Bayburt'ta deneyimli öğretmenler yeni meslektaşlarına tecrübelerini aktardı

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Bayburt\'ta deneyimli öğretmenler yeni meslektaşlarına tecrübelerini aktardı
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Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenevindeki buluşmada deneyimli öğretmenler, yeni meslektaşlarına deneyimlerini aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, tecrübenin genç eğitimcilerin heyecanıyla birleşmesinin Bayburt eğitimine katkı sağlayacağını söyledi.

Bayburt'ta uzun yıllardır görev yapan öğretmenler ile mesleğe yeni başlayan eğitimciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği buluşmada bir araya gelerek deneyimlerini ve meslek anılarını paylaştı.

Öğretmenevinde organize edilen buluşmada, deneyimli öğretmenler meslek hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, karşılaştıkları zorlukları ve unutamadıkları anılarını genç meslektaşlarına aktardı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, ömür boyu süren bir gönül işi olduğunu vurguladı. Kahraman, tecrübeli öğretmenlerin birikimlerinin genç eğitimcilerin heyecanıyla birleşmesinin Bayburt eğitiminin geleceğine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bugün burada, Bayburt eğitiminin dününü, bugününü ve yarınını bir araya getirdik. Tecrübeli öğretmenlerimizin yıllar içinde biriktirdiği irfan, genç öğretmenlerimizin heyecanı ve enerjisiyle birleştiğinde, Bayburt'ta eğitimin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin en büyük gücü de birbirinden öğrenmesidir" dedi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise kendilerine yol gösteren, tecrübelerini paylaşan meslektaşlarına teşekkür ederek, Bayburt'ta görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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