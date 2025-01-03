Bayburt\'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Devam Ediyor

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Bayburt'ta Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapanlara karşı denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde, dilencilerin üzerinden 6 bin küsur para çıktı, çıkan paralara ekiplerce el konuldu.

Vatandaşların kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde birçok dilenci yakalandı.

Belediyeye getirilen dilencilerin kimlik sorgulamaları yapılarak Kabahatler Kanununa göre haklarında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan 6 bin lira küsur paraya ise el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT