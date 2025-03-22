Bayburt\'ta Don Tehlikesi: Su Sayaçlarına Dikkat

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde havaların geceleri aşırı soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donabileceği belirtilerek, belediyeden vatandaşlara uyarı yapıldı.

Dondurucu havaların etkisiyle ilçede kullanılmayan evlerin su sayaçlarının ve su borularının patladığı ihbarları üzerine belediyeden konuyla alakalı açıklama yapıldı. Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği kaydedilerek, açıklamada "Dondurucu soğuk havaların etkisiyle ilçemizde kullanılmayan evlerin su sayaçları ve su boruları patladığı ihbarları kurumumuza gelmektedir. Vatandaşlarımızın kullanılmayan evlerini kontrol ettirmeleri ve su arızalarını belediyemiz 0458 311 42 32 numaralı telefondan kurumumuza bildirmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT