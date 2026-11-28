Bayburt İl Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde 'Aile İçi İletişim' konulu sohbet programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Basri Bektaş konuşmacı olarak katıldı.

Sohbette, Hz. Muhammed'in ve sahabelerin hayatından örnekler veren Bektaş, aile içi iletişimin önemine değindi. Aile bireyleri arasında sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörünün önemine dikkat çeken Bektaş, sağlıklı iletişimin aile bağlarının güçlenmesindeki rolünü anlattı.

Programda ayrıca karşılıklı dinleme, empati kurma ve sorunların yapıcı bir diyalogla çözülmesinin aile hayatındaki önemine katkısından bahsedildi.