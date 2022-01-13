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Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili - Son Dakika

Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili

13.01.2022 07:23

Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili Bayburt genelinde kar dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili

BAYBURT - Bayburt genelinde kar dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır." denildi.

Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili
Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili
Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili

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milli eğitim bakanlığı, Rehabilitasyon, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle kar tatili - Son Dakika
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