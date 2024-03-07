Bayburt'ta eksi 15 derecede mangal keyfi - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta eksi 15 derecede mangal keyfi

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yaşayan Tunay Mutlu, eksi 15 derecede mangal yakarak keyifli bir gün geçirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte mangalda tavuk ve balık pişirip, demlediği çayı içerek keyifli bir gün geçirdi. Köyde yaşamanın kışın ayrı, yazın ayrı güzelliği olduğunu belirten Mutlu, köy hayatını sevenlerin zorluklara rağmen mutlu olduğunu ifade etti.

07.03.2024 09:34  Güncelleme: 09:41
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Bayburt'ta eksi 15 derecede mangal keyfi

BAYBURT - "Yazın geleceği, havanın ısınacağı yok" diyen Bayburtlu vatandaş soğuğa meydan okudu: Karda mangal yakıp keyif yaptı.

Bayburt'un yüksek kesimleri mart ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Bayburt'a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Başçımağıl köyü sakinlerinden Tunay Mutlu isimli vatandaş eksi 15 derecede mangal yaktı, odun ateşi üzerinde çay demledi, arkadaşlarına ziyafet çekti.

Köy evinde bulunan sobayı yakarak işe koyulan Mutlu, "Köydeki yaşam şartları zor, hava soğuk sobanın üzerine güğümleri koyduk çay demleyeceğiz. Bu zor şartların, bu soğuk havanın en güzel yanı ise soba üzerinde demlenen çayı içmek" dedi. Çayını içtikten sonra mangal yakan Mutlu, soğuk kış günlerini bu şekilde geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim de soğuk kışlarımız bu şekilde geçiyor. Bu havaları çile olarak görmüyoruz kar, kış ve kara demlik bizim en büyük tutkumuz" dedi.

Karların erimesine, havaların ısınmasına 2- 3 ayın olduğunu söyleyen Mutlu, soğuk havaya aldırış etmeden mangalda tavuk, balık pişirerek mangal keyfinden mahrum kalmadı. Köyde tuttuğu balıkları mangalda pişiren Mutlu ise pişirdiği balıkları arkadaşlarıyla birlikte bir güzel afiyetle yedikten sonra, demlediği kara demlik çayından yudumlayıp, hep birlikte sohbet ederek, keyifli bir gün geçirdi. Köyde yaşamanın kışın ayrı, yazın ayrı güzelliği olduğunu savunan Mutlu, "Kar, kış, kıyamet derken mangalımızı yaptık, yemeklerimizi pişirdik. Sıcacık evimizde pişirdiğimiz tavuklarımızı, balıklarımızı yiyeceğiz, bize afiyet olsun. Kış günleri köyümüzde böyle geçiyor" ifadelerini kullandı.

Köyünü çok sevdiğini, köy hayatını sevmeyenin köyde yaşayamayacağını kaydeden Mutlu'nun arkadaşı Fikri Telli ise, "Kışımız iyi, ben köyümü çok seviyorum. Zaten benim evim Bayburt'ta sevmesem gelip burada tek başıma yaşamam. Ben memnunum hayatımdan, aracımla sürekli Bayburt'a gidip geliyorum, benim sıkıntım yok. Bu soğukta, kısıtlı imkanlarda yaşamak benim için zor olmuyor bedenen çalıştığında, kafa dinç olduğunda ise hiç zor olmuyor. Eski kışlar merkezde yaşanmıyor, burada yaşanıyor. 2-3 sene önceki kışı yine yaşıyoruz. 2-3 sene öncesinde de yine aynı kar, kış vardı şu an durum aynı. Yaşam zor mu, zor ama ben köyümü sevdiğim için severek gelip gidiyorum. Arkadaşlarımla birlikte keyifli vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta eksi 15 derecede mangal keyfi - Son Dakika

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