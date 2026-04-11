Bayburt\'ta Filistin Direnişine Destek

Bayburt'ta, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları ile idam kararları düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Yusufiye Camii bahçesinde gerçekleştirilen açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına tepki gösterilerek, Filistin halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Muhammet Saka tarafından basın açıklaması okundu.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik uygulamalar ve İsrail yargısının aldığı kararlara tepki gösterildi.

Programın sonunda İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, İslam beldelerinde huzur ve barışın sağlanması ile Filistin, Gazze, Lübnan, Doğu Türkistan ve İran'da hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Basın açıklamasına kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BAYBURT