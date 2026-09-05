Bayburt\'ta fırınlara gramaj ve fiyat denetimi; aykırı işletmelere ceza yağdı

Bayburt'ta fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin gramajları ile fiyatlandırma kuralları incelendi.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, fırınların üretim alanları ile satış koşulları kontrol edildi.

Denetimlerde; tezgahlar, depolama alanları, üretilen ekmek ve unlu mamullerin belirlenen yasal ağırlık limitlerine uyup uymadığı ve fiyatlandırmanın standartlara uygun olup olmadığı incelendi.

Çalışanların kişisel hijyen kurallarının da gözden geçirildiği denetimlerde, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında idari cezai işlem uygulandı.