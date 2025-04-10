Bayburt'ta Fırtına Vitrin Dolabını Parçaladı - Son Dakika
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Bayburt'ta Fırtına Vitrin Dolabını Parçaladı

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Bayburt'ta fırtına, vitrin dolabının arka kısmını kopardı; eşyalar ve ata tohumları çatıya saçıldı.

10.04.2025 09:04
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Kuvvetli rüzgar dolabının arka kısmını kopardı, eşyaları ve ata tohumları çatıya saçıldı

BAYBURT - Bayburt'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla bir evin balkonunda bulunan, içerisine malzeme konulan vitrinin arka kısmı gövdeden ayrılarak, uçtu. Vitrin içerisindeki malzemeler, çatıya savruldu. Yağmurda ıslanan eşyalar ve ata tohumları ise kullanılamaz duruma geldi.

Bayburt'ta şiddetli rüzgar, yer yer sağanak yağış etkisini sürdürürken kuvvetli rüzgar, Şingah Mahallesi sakinlerinden Mülkane Köse'nin balkonunda bulunan vitrin dolabın kontraplak kısmını çivilerinden ayırdı. Arka kısmı kopan dolabın içine konulan malzemeler, yan tarafta bulunan evin çatısına saçıldı. Komşusu Sultan Demir'in haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan Köse, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evin çatısının uçmasından endişe duyduğunu söyleyen Köse, "Buna da şükür, evin çatısı uçar diye korkmuştum ama neyse ki o uçmadı, bu bir şey değil" dedi.

Hiçbir ses duymadı

Namaz kıldığı esnada olayın yaşandığını aktaran Köse, hiçbir ses duymadığını söyledi. Gelen sesin rüzgar uğultusundan ibaret olduğunu dile getiren Köse, çatıya saçılan eşyaların yağmurdan ıslandığını, artık kullanılamayacağını vurgulayarak, rüzgarla aşağıya düşen eşyaları daha sonra çöpe atacağını belirtti.

"Ata tohumlarım vardı bir tek onlara üzüldüm"

Dolap içerisinde ata tohumlarından kabak çekirdeği, mısır, fasulye olduğunu, onların da hep çatıya saçıldığını ifade eden Köse, "Önemli eşyam yoktu. Organik, ata tohumlarım vardı onlar çatıya saçılmış, ona biraz üzüldüm. Yapacak bir şey yok, can sağ olsun" dedi. Köse'nin malzemelerinden geriye bir tek vitrin ve vitrinin kontraplak parçası kaldı, diğer malzemeleri ise yağmurdan ıslandı, kullanılmaz hale geldi.

"Her şey Allah'tan bir şey diyemeyiz"

Komşusu Mülkane Köse'yi arayarak haber veren Sultan Demir, komşusunun ata tohumlarının çatıya savrulmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Pencereden bakarken komşumun dolabının arka kısmının düştüğünü gördüm, içindeki bütün eşyaları dökülmüştü. Tohumları varmış, organik tohum. Onların hepsi çatıya savrulmuş onlara ben de üzüldüm ama ne fayda, her şey Allah'tan çok da bir şey diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Fırtına Vitrin Dolabını Parçaladı - Son Dakika

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