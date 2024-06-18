Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Bayburt'ta her bayram düzenlenen geleneksel halk protokol bayramlaşma töreni, Tuzcuzade Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, törende hayır ve iyiliklerin gerçekleşmesini temenni etti.

18.06.2024 11:25
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Bayburt'ta her bayram geleneksel olarak düzenlenen halk protokol bayramlaşmanın adresi bu bayram da Tuzcuzade Mahallesi oldu.

Bayburt protokolü ve vatandaşların bir araya geldiği bayramlaşma törenine katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı'nın hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'ta kadim kültürün en iyi şekilde yaşatıldığı Mahalle Odaları'nda bayram sevincinin paylaşılmasının milletçe birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek, protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kuranı Kerim tilaveti yapılması ve duaların edilmesiyle sona eren programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri eski Bakanı Ülkü Güney, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay. Dr. Talha Övet, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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