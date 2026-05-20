Bayburt\'ta Gençlik Haftası Kutlandı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Spor Festivali, gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kent merkezinde organize edilen yürüyüşte gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu. Milli birlik ruhunun öne çıktığı yürüyüşte gençler, 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Merkez Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Yeni Şehir Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından parkta düzenlenen festivalde gençlere yönelik sportif ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.
Gönüllülerin de destek verdiği etkinliklerde gençler, gün boyunca keyifli vakit geçirdi. - BAYBURT
