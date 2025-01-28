Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü Başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü Başladı

Bayburt\'ta Gençlik Kış Kulübü Başladı

Bayburt Gençlik Merkezi, 20 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında Kış Kulübü etkinliklerini sürdürüyor.

28.01.2025 11:04
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Bayburt Gençlik Merkezi'nin 20 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında, iki dönem halinde düzenlediği 'Gençlik Kış Kulübü' faaliyetlerinin ikinci dönemi bugün başladı. İkinci grupta yer alan öğrencilere yönelik de farklı etkinlikler düzenlendi.

Gençlik Kış Kulüpleri programının ikinci grubu ile bir araya gelen Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, öğrencilerle keyifli bir gün geçirdiler. İlk grupta olduğu gibi, ikinci grupla da tanışma oyunları oynandı. Kaynaşma etkinliğinin ardından öğrenciler hem fiziksel, hem de zihinsel olarak yenilenmelerini sağlayan oyunlara katıldılar. Oyunları severek tamamlayan öğrenciler, daha sonra okçuluk eğitimine katıldılar. İlk defa okçuluk deneyimi yaşayan öğrenciler, farklı bir deneyim gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ok atmaktan keyif aldıklarını belirttiler. Fiziksel aktivitelerden sonra değerler atölyesinde ağırlanan öğrenciler burada bilim, sanat, tarih ve kültür üzerine sohbetler gerçekleştirdiler. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerin 1 Şubat Cumartesi günü sonlandırılması planlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü Başladı - Son Dakika

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