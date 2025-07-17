Bayburt\'ta Genel Tarım Sayımı Eğitimi

2025 yılı 'Genel Tarım Sayımı' kapsamında Bayburt'ta eğitim düzenlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, TÜİK görevlilerince Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirildi.

Eğitimde, tarım sayımının nasıl yapılacağı, verilerin nasıl toplanacağı ve saha çalışmalarında nelere dikkat edileceği konuları ele alındı. Verilen eğitimlerle, tarım sayımında görev alacak personelin tam donanımlı olması amaçlanıyor. - BAYBURT