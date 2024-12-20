Bayburt'ta Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Bayburt'ta gıda denetimleri, israfı önlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı.

20.12.2024 11:42
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Bayburt'ta gıda denetimleri sıklaştı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda satış yerlerinde denetimler yapıldı.

'Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyası kapsamında, gıda kayıpları ile mücadele etmek adına yürütülen çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Gıda israfını önlemek, gıda kaybının önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihlerini incelediler. Bazı ürünlerde özellikle et ve süt ürünlerinde soğuk zincirin bozulmaması gerektiğini çalışanlara hatırlatan ekipler, gıda kaybı ve israfında yapılan yanlışları hatırlatarak, önemli uyarılarda bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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