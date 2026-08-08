Bayburt\'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla il genelindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen ve ürünlerin muhafaza şartları, etiket, ürün bilgileri ile işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde gerekli görülen ürünlerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara da gönderiliyor.

Vatandaşların gıda ile ilgili ihbar, şikayet ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı'na ileterek denetim süreçlerine destek olabileceği belirtilirken, güvenilir gıdanın sağlıklı toplumun temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Denetim çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.