Bayburt\'ta Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü\'nde öğrencilere eğitim verildi

Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Süleyman Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere gıdanın değerini korumanın önemi, gıda israfının çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri ile ihtiyaç kadar tüketmenin önemi anlatıldı.

Eğitimde ayrıca bilinçli alışveriş, gıdaların israf edilmemesi ve kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda tüketimi ve alışveriş alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yönelik örnekler üzerinden anlatımlar yapıldı.

Programda, gıda israfının önlenmesinin doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemi vurgulandı. Öğrenciler, yapılan bilgilendirmelerin ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.