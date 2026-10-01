Bayburt'ta Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde öğrencilere eğitim verildi

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Bayburt\'ta Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü\'nde öğrencilere eğitim verildi
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Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Süleyman Ersoy İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimde gıdanın değeri, israfın çevre ve ekonomiye etkileri, bilinçli alışveriş anlatıldı; öğrenciler etkinliklere katıldı.

Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Süleyman Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere gıdanın değerini korumanın önemi, gıda israfının çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri ile ihtiyaç kadar tüketmenin önemi anlatıldı.

Eğitimde ayrıca bilinçli alışveriş, gıdaların israf edilmemesi ve kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda tüketimi ve alışveriş alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yönelik örnekler üzerinden anlatımlar yapıldı.

Programda, gıda israfının önlenmesinin doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemi vurgulandı. Öğrenciler, yapılan bilgilendirmelerin ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: İHA
AlışverişBayburtEğitimYerelÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde öğrencilere eğitim verildi - Son Dakika
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