Bayburt\'ta Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Bayburt Müftülüğünce uğurlama merasimi düzenledi.

Hacı Kıyasi Şentürk Camii önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ardından dualar edildi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Yakınlarını gözyaşları içinde uğurlayan vatandaşlar, hacı adaylarından bol bol dua istedi. Müftü Vekili Nurettin Akgül'ün yaptığı dua ile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. - BAYBURT