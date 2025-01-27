Bayburt'ta Hastane Otopark Sorunu Tartışıldı - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta Hastane Otopark Sorunu Tartışıldı

Bayburt\'ta Hastane Otopark Sorunu Tartışıldı

Bayburt Kent Konseyi, hastanenin otopark sıkıntısını ve eski hastanenin kullanımını görüştü.

27.01.2025 12:11
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Bayburt Kent Konseyi, sağlık çalışma grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, hastanenin otopark sıkıntısı ele alınarak, eski hastanenin aktif hale getirilmesi üzerine görüşler beyan edildi.

Bayburt Kent Konseyi sağlık çalışma grubunun ana gündem konusu, Bayburt Devlet Hastanesinde yaşanan otopark sıkıntısı oldu. Hastaneye gelenlerin yaşadığı otopark sorununun dile getirildiği toplantıda, eski hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi, diş hastanesinin de bu alana taşınması konuları üzerine duruldu. Geniş bir otopark düzenlenmesiyle eski hastanenin daha aktif ve verimli kullanılmasının öneminin vurgulandığı toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sunulan fikirler, değerlendirilerek projeler haline getirilecek ardından ilgili kurumların yetkililerine ulaştırılacak. Kent Konseyi Başkanı Eyyüb Artar, çalışma gruplarıyla her gün toplantı yapıldığını belirterek, Bayburt'ta göze çarpan sorunlara kent konseyi olarak çözüm arayışında bulunduklarını söyledi. Eski hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olması durumunda vatandaşların tedavi amaçlı diğer illere gitmeyeceğini, bunun önüne geçileceğini ifade eden Artar, diş hastanesi bölgesinde yaşanan park sıkıntısına dikkat çekerek, diş hastanesinin eski hastane bölgesine taşınmasının uygun olabileceğini savundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Hastane Otopark Sorunu Tartışıldı - Son Dakika

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