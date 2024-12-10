Bayburt'ta Hava Sıcaklığı Eksi 10 Derece - Son Dakika
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Bayburt'ta Hava Sıcaklığı Eksi 10 Derece

Bayburt\'ta Hava Sıcaklığı Eksi 10 Derece

Bayburt’ta soğuk hava nedeniyle buzlanma uyarısı yapıldı, emniyet kemeri kullanılması hatırlatıldı.

10.12.2024 11:08
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Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Soğuk havanın etkisiyle yollarda oluşan gizli buzlanma trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı, sürücülerin trafiğe çıktıklarında emniyet kemerlerini bağlamaları istendi. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını sürücülere bir kez daha hatırlatan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden, "Unutmayın, emniyet kemeri hayat kurtarır. Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için emniyet kemerinizi takın" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Hava Sıcaklığı Eksi 10 Derece - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Hava Sıcaklığı Eksi 10 Derece - Son Dakika
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