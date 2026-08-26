Bayburt'ta Hazine Arazi Çalışması
Kemertaş köyünde hazine taşınmazları için arazi çalışmaları yapıldı, kamuya ait alanlar değerlendirildi.
Bayburt'un Kemertaş köyünde hazine taşınmazlarına yönelik arazi çalışması gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kamuya ait taşınmazların mevcut durumu yerinde değerlendirildi.
Ekipler, hazine taşınmazlarının sınırlarını kontrol ederken, vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi. Arazi incelemelerinde taşınmazların mevcut kullanımı ve sınırlarına ilişkin tespitler yapıldı.
Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarının, kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ile mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yönelik sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA
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