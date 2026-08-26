Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısı

Bayburt\'ta İnsan Hakları Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİHEK Başkanı Vasip Şahin, insan haklarının güçlendirilmesi için Bayburt'ta toplantı düzenlendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin'in katılımıyla Bayburt'ta İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi. Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, insan haklarının yerelde güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonundaki toplantıda, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılması, insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan TİHEK Başkanı Vasip Şahin, insan haklarının yalnızca ihlaller ortaya çıktıktan sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı olmadığını belirterek, ihlallerin önlenmesi ve insan hakları bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Şahin, kamu hizmetlerinde vatandaşın derdini dinleyen, hakkını gözeten ve sorunların çözümüne odaklanan bir anlayışın önem taşıdığını ifade etti.

Vali Mustafa Eldivan ise insan haklarının devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını kaydederek, hak ve özgürlüklerden herkesin eşit şekilde yararlanmasının toplumsal huzur, adalet ve güven açısından önem taşıdığını söyledi. Eldivan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Toplantı, insan hakları alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Vasip Şahin, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:36
Mustafa Muhammed Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta İnsan Hakları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement