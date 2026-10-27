Bayburt'ta İstihdam Kurulu işe yerleştirme ve mesleki eğitimi değerlendirdi - Son Dakika
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Bayburt'ta İstihdam Kurulu işe yerleştirme ve mesleki eğitimi değerlendirdi

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Bayburt\'ta İstihdam Kurulu işe yerleştirme ve mesleki eğitimi değerlendirdi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 4'üncü olağan toplantısı Valilikte yapıldı. Toplantıda kent genelindeki istihdam çalışmaları, işe yerleştirme faaliyetleri ve mesleki eğitim programları değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 4'üncü olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki istihdam çalışmaları ele alındı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları değerlendirildi. İş gücü piyasasının mevcut durumu ve işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitim programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: İHA
Bayburt ValiliğiMustafa EldivanEkonomiBayburtEğitimYerelSon Dakika

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