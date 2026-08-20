Bayburt'ta Kadın Manda Yetiştiricisi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kadın Manda Yetiştiricisi

Bayburt\'ta Kadın Manda Yetiştiricisi
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Şafak Eraslan, 'Uzman Eller' projesiyle manda çiftliğini büyüterek köyünün simgesi haline getirdi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Şafak Eraslan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller" projesinden aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle kurduğu manda çiftliğinde hayvan sayısını 17'ye çıkardı.

İncili köyünde yaşayan Eraslan, 2022 yılında başvurduğu proje kapsamında aldığı destekle 7 mandayla yetiştiriciliğe başladı. Hayvancılık alanında kendisini geliştiren Eraslan, işletmesini büyüterek manda sayısını 17'ye ulaştırdı.

Kentin tek kadın manda yetiştiricisi olan Eraslan, kendi üretimi olan manda sütü, yoğurdu ve yağını Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine gönderiyor. Ürünlerine yoğun talep olduğunu belirten Eraslan, siparişlere yetişmekte zorlandığını ifade etti.

Manda çiftliğinin köyde de ilgi gördüğünü anlatan Eraslan, mandaların zamanla İncili köyünün simgesi haline geldiğini söyledi.

Eraslan, "Köyümüze gelenler artık burayı 'mandaları olan köy' olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor." dedi.

Proje öncesinde KPSS'ye hazırlanarak atanmayı düşündüğünü belirten Eraslan, "Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım. Genç arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim: KPSS ile atanmak uzun bir süreç. Bu süreci değerlendirmek gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Hayvancılık yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Eraslan, projenin kendisine yeni bir iş alanı oluşturduğunu ve aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Eraslan, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığı ile kendisine destek veren il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kadın Manda Yetiştiricisi - Son Dakika

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