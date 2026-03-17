Bayburt\'ta Kadir Gecesi İbadetle Geçirildi

Bayburt'ta Kadir Gecesi, Selçuklu mirası Tarihi Ulu Camii'nde dualarla idrak edildi. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen gecede Kur'an-ı Kerim okundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu. Maneviyatın yoğun şekilde hissedildiği mübarek gecede, Ulu Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi.

İl Müftülüğünce düzenlenen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı. Programın ardından cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Eldivan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BAYBURT