Bayburt\'ta Kadir Gecesi Programı Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi. Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, sinevizyon gösterisi, sohbet ve ilahilerle devam etti.

Programda konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğunu belirterek, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğuna dikkat çekti. Danacı, Ramazan'ın her gecesinin Kadir Gecesi bilinciyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde kadınların içinde bulunduğu şartlara da değinen Danacı, İslam'ın kadınlara toplum içinde hak ettikleri değeri verdiğini söyledi.

Ramazan ayının ruhen ve bedenen yenilenme fırsatı sunduğunu vurgulayan Danacı, mümin için en büyük kaybın bağışlanmadan geçirilen bir ramazan olduğunu belirtti. Ramazan boyunca kazanılan sabır, yardımlaşma ve paylaşma gibi güzel hasletlerin bu aydan sonra da sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Danacı, oruçla nefislerin terbiye edildiğini, Kur'an'ın nuruyla kalplerin aydınlandığını söyledi.

Damat Ali Camii Müezzin Kayyımı Talip Öztürk'ün seslendirdiği ilahilerle devam eden program, İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı hatim duasıyla sona erdi. - BAYBURT