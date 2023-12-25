Bayburt'ta kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

BAYBURT - Bayburt genelinde etkili olan kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bugün ara verildi, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de izinli sayıldı.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

"Bayburt'tan seyri güzel kar manzaraları"

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı tüm şehri beyaza bürüdü. Sokaklar, parklar, caddeler adeta beyaz örtüyle kaplanırken, kimi vatandaşlar yolları süpürdü, kimileri sokak hayvanlarını besleyip, oyunlar oynadı, kimileri ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Lapa lapa kar yağdığını gören Efe Karadağ ve Miraç Karadağ kardeşler, evlerinden poşetlerini kaptıkları gibi dik yokuşun yolunu tutarak saatlerce poşetleriyle kaydılar. Soğuk havaya, ıslanmaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenen çocuklar, doyasıya karın keyfini çıkardılar. Kardeşiyle birlikte poşetiyle saatlerce kayan 7 yaşındaki Efe Karadağ çok mutlu olduğunu, kayarken eğlendiğini belirterek, kardeşiyle keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Evinin önünü süpüren Celal Keyik isimli vatandaş insanların ayakları ıslanmasın, vatandaşlar karda kayıp düşmesin diye evinin önünden başlayıp yol boyunca devam eden kaldırım üzerini tahta kürekle süpürerek, kar temizliği yaptı. Hızını alamayarak cami önüne kadar temizlik yapan Celal Keyik, 150 metre yol süpürdüğünü söyledi. Lapa lapa kar karşısında fotoğraf çekilmeyi unutmayan bazı vatandaşlar ise, telefonlarıyla özçekim yaparak, bu anları ölümsüzleştirdiler.

Evinin önünde kargaların kar altında yiyecek aradığını gören Şingah Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş, kargaların aç kalmasına duyarsız kalamayarak evinden getirdiği yiyeceği hem kargaların, hem de diğer hayvanların yemeleri için karın üzerine bıraktı. Her zaman sokak hayvanları için yemek bıraktığını belirten duyarlı vatandaş, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için daha hassas davrandığını vurguladı.

Vatandaşların, çocukların ayrı, karnı doyan sokak hayvanlarının ayrı mutlu olduğu Bayburt'ta, vatandaşlar kış mevsiminin olumsuz yönlerini değil, güzel yanlarını görerek huzurlu bir şekilde yaşıyorlar.