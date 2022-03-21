Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor

21.03.2022 09:09

Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyorBAYBURT Hafta sonu kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt'ta 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor

BAYBURT Hafta sonu kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt'ta 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılmaya başlandı.

Bayburt'ta hafta sonu yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta belediye ekipleri kent merkezinde başta ana arterler olmak üzere mahalle aralarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yolları yoğun gayretle açarak vatandaşların mağduriyet yaşamamasına çaba sarf ediyorlar.

Bu sene Bayburt'a karın fazla yağdığını, kuraklık açısından iyi olduğunu ancak zaman zaman kendilerine çile olduğunu belirten bazı vatandaşlar, "Bu sene özellikle mart ayında gözümüzü karla kapattık sabah gözümüzü karla açtık. İyi de oldu bazen de çile oldu" ifadelerine yer verdi.

Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor
Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor
Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor

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Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta kar ve tipiden kapanan 115 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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