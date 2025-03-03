Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Bayburt'ta kar yağışı sonrası vatandaşlar Ramazan'a soğuk havada uyandı, hava ılımanlaşmaya başladı.

03.03.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt şehir merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt'ta ramazanın üçüncü gününde vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışının ardından soğuk hava yerini ılıman havaya bıraktı. Eksi 15, eksi 20 derece havada oruç tuttuğunu söyleyen Adem Daştan isimli vatandaş, bu sene kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, "Bu sene Ramazan kış ayına denk geldi. 33 yılda bir mi denk geliyor bilmiyorum ama Ramazan dondurucu soğukların etkili olduğu bir kışa denk geldi, ekstra üşüyoruz. Allah oruç tutanların yar ve yardımcısı olsun. Bu havalar serinden öte çok soğuk. Eksi 10, 15, 20 derece havada oruç tutuyoruz. Güç oluyor ama tutabiliyoruz" dedi.

Karla birlikte havanın ısındığını belirten Çetin Güven isimli bir diğer vatandaş, "Bugün Bayburt güne karla uyandı ama hava o kadar da soğuk değil, ılıman bir hava var. Borulardan sular akıyor, sular aktığına göre demek ki belli bir sıcaklık var" diyerek konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bayburt, Güncel, Yerel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.