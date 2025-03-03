Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

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Bayburt beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt şehir merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bayburt'ta ramazanın üçüncü gününde vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışının ardından soğuk hava yerini ılıman havaya bıraktı. Eksi 15, eksi 20 derece havada oruç tuttuğunu söyleyen Adem Daştan isimli vatandaş, bu sene kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, "Bu sene Ramazan kış ayına denk geldi. 33 yılda bir mi denk geliyor bilmiyorum ama Ramazan dondurucu soğukların etkili olduğu bir kışa denk geldi, ekstra üşüyoruz. Allah oruç tutanların yar ve yardımcısı olsun. Bu havalar serinden öte çok soğuk. Eksi 10, 15, 20 derece havada oruç tutuyoruz. Güç oluyor ama tutabiliyoruz" dedi.

Karla birlikte havanın ısındığını belirten Çetin Güven isimli bir diğer vatandaş, "Bugün Bayburt güne karla uyandı ama hava o kadar da soğuk değil, ılıman bir hava var. Borulardan sular akıyor, sular aktığına göre demek ki belli bir sıcaklık var" diyerek konuştu.