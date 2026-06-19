Bayburt'ta Koruyucu Aile Paneli - Son Dakika
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Bayburt'ta Koruyucu Aile Paneli

Bayburt\'ta Koruyucu Aile Paneli
19.06.2026 13:44
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Koruyucu aileliğin dini, sosyal ve resmi yönleri ele alındı. Uzmanlar deneyimlerini paylaştı.

Bayburt'ta Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, koruyucu aileliğin dini, sosyal ve resmi boyutları ele alındı.

Bayburt İl Müftülüğü ile Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 'Bir Yetime Aile Olmak' temalı panel düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen panel, Vaiz Hacer Dursun'un başkanlığında yapıldı. Panelde, koruyucu ailelik süreci, resmi başvuru aşamaları ve uygulamanın toplumsal sorumluluk yönü anlatıldı.

Programa Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, Okul Öncesi Öğretmeni Semra Türkoğlu ve koruyucu aile olan Acil Tıp Teknisyeni Saliha Cüce konuşmacı olarak katıldı.

Tatlı, Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik başlıklı konuşmasında, ayet ve hadisler ışığında yetim çocuklara sahip çıkmanın önemine değindi.

Türkoğlu, koruyucu aile olma süreci ve resmi prosedürler hakkında bilgi verdi. Koruyucu aile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cüce ise, süreçte edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılarının sorularının yanıtlanmasının ardından panel sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Koruyucu Aile Paneli - Son Dakika

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