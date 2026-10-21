Bayburt'ta kovan desteklemesinde saha kontrolü sürüyor, son başvuru 30 Ekim 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta kovan desteklemesinde saha kontrolü sürüyor, son başvuru 30 Ekim 2026

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt\'ta kovan desteklemesinde saha kontrolü sürüyor, son başvuru 30 Ekim 2026
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 2026 yılı arılı kovan desteklemesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kovanları sahada inceliyor. Arıcıların başvurularını 30 Ekim 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor; üreticilerden son tarihi beklemeden işlem yapmaları isteniyor.

Bayburt'ta 2026 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında arılı kovanların yerinde tespit ve kontrol çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, destekleme başvurularına konu kovanlar sahada inceleniyor.

Kontrollerde, kovanların mevcut durumu yerinde değerlendirilerek destekleme sürecine ilişkin tespitler yapılıyor. Çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin destekleme başvurularının sağlıklı şekilde yürütülmesi için saha incelemeleri gerçekleştiriliyor.

Arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen arıcıların başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Üreticilerin işlemlerini son başvuru tarihini beklemeden yapmaları isteniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiBayburtGüncelTarımÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:22:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta kovan desteklemesinde saha kontrolü sürüyor, son başvuru 30 Ekim 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei