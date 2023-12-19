 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta 'Kral' lakaplı çaycı sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta 'Kral' lakaplı çaycı sosyal medya fenomeni oldu

Bayburt'ta yıllardır çayevi işletmeciliği yapan 'Kral' lakaplı çaycı Muhammet Elçi, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni oldu. Elçi'nin takım elbise ve kravatla çay satışı yapması, müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Videoları milyonlarca kez izlenen Elçi, yazın ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Bayburt\'ta \'Kral\' lakaplı çaycı sosyal medya fenomeni oldu
19.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

Bayburt'ta yıllardır çayevi işletmeciliği yapan 'Kral' lakaplı, takım elbiseli, kravatlı çaycı Muhammet Elçi, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni oldu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Alışılmışın dışında takım elbisesiyle, kravatıyla işletmesinde çay satışı yapan Elçi, müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. 1 milyonun üzerinde izlenen videolarıyla adeta ünlenen Elçi, yazın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

'Kral' lakaplı Muhammet Elçi çayevinde siyaset konuşmayı yasaklamış, haberlere konu olmuştu. 'Burada Siyaset Konuşmak Yasaktır' yazılı tabelalarla çayevinde siyaset konuşmayı yasaklayarak, güzel güzel sohbet etmeyi amaçlayan Elçi'nin arkadaşı Abit Mıcık, Elçi'nin gündelik yaşantısını videolara çekerek sosyal medyada yayınlamaya başladı. Elçi'nin doğal hallerini severek izlemeye başlayan sosyal medya kullanıcıları, Mıcık'ın 'Kral abi, nankör' diyerek yayınladığı videolarına beğeni yağdırdı. 1 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan Elçi ise, durumdan memnun olduğunu belirterek, sevilmenin güzel olduğunu vurguladı.

Mıcık'ın çektiği videolarla çayevinde keyifli bir şekilde çaylarını yudumlayan Bayburtlular, Mıcık'ın sosyal medyada paylaştığı videoları severek takip ettiklerini ifade ettiler.

"İnsanlar Kral abiyi çok sevdi"

Çektiği 1-2 video sonrası Elçi'nin adeta ünlü olduğunu kaydeden Mıcık, 1 milyondan fazla izlenme aldığını belirtti. Video atmadığı günlerde vatandaşların "Kral nerede" sorusuyla karşılaştığını aktaran Mıcık, "Muhammet Elçi ile yıllardır abi-kardeş muhabbetimiz var. Muhammet abinin çayevinde siyaset konuşmak yasaktır, bu sebeple Kral abim haberlere konu oldu, televizyonda kendisini izledik. Dikkatimi çekti bu süreç, Muhammet abiye karşı bir ilgi oluştu. Ben de bu arada 1-2 video çektim, sosyal medyada paylaştım, tıklanmalar başladı. 3 bin, 5 bin, 10 bin derken insanlarda Kral abiyi seyretmek için bir talep oluştu. Kral abinin 800 bin, 900 bin, 1 milyon izlenen videoları oldu. Neden oldu derseniz, doğallığından dolayı oldu. Kral abiyi Türkiye sevmeye başladı, Türkiye yetmedi dünyaya açıldı, samimi söylüyorum. Yurt içinden ve yurt dışından bu yaz kral abi ziyaretçi akınına uğradı, kısa zaman içinde fenomen oldu, talep gördü. Bu şekilde çaycılığına devam ediyor. Kral abi giyimiyle, kuşamıyla Türkiye'de tektir diyebilirim. Kravatlı, takım elbiseli, kunduralı bir şekilde müşterilerine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar tarafından sevilmek güzel bir duygu"

Sosyal medyada insanların videolarını görerek kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Elçi, yurt dışından ve farklı illerden vatandaşların fotoğraf çekilmek için çayevinin yolunu tuttuğunu vurguladı. İnsanlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu durumdan memnun olduğunu kaydeden Elçi, "Yaklaşık 32 yıl hastane kantinini çalıştırdım, sonrasında da 4-5 yıldır çayevi işletiyorum. Çayevine 'Siyaset konuşmak yasaktır' diye tabela astım, haberlere çıktım derken sevdiğim kardeşim Abit, beni haberim yokken videoya çekmiş, sosyal medyaya atmış. Sağ olsunlar, insanlar da beni sevmeye başladılar, bu şekilde çayevinde çalışmaya, çayımızı satmaya devam ediyoruz. İnsanlardan ilgi alaka bir hayli fazla, ziyaretçilerim geliyor. İnsanlar beni çok sevdi, bu durumdan çok memnunum. İnsanlar tarafından sevilmek kadar güzel bir şey yok" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Siyaset, Bayburt, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 'Kral' lakaplı çaycı sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika


09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Son Dakika
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:05:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 'Kral' lakaplı çaycı sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement