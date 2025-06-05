Bayburt'ta Kurban Pazarlığı Dostluk Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Kurban Pazarlığı Dostluk Getirdi

05.06.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kurban pazarı, samimi pazarlıklarla dostluk ve tebessüm dolu anlar yaşattı.

Bayburt'ta kurban pazarlığı renkli ve samimi görüntülere sahne oldu: Fiyatta orta yolu bulunca sarılıp kucaklaştılar

BAYBURT - Bayburt kurban pazarında arife gününde de satışlar kaldığı yerden devam ediyor. Satıcı Tahir Dursun ile alıcı Ercan Okumuş'un samimi kurban pazarlığı, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Belirledikleri fiyatta bir türlü anlaşamayan taraflar, orta yolu bulunca birbirlerine sarılarak, helallik aldılar. Günün sonunda kazanan sadece satıcı değil, samimiyet ve dostluk da oldu.

Şingah Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı, kurbanlıklarını alamayan vatandaşlar için arife gününde de hizmet vermeye devam etti. Ucuza kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, bayrama bir gün kala hayvan pazarının yolunu tuttular. Sıkı pazarlıkların yapıldığı kurban pazarında hem alıcıların, hem de satıcıların yüzü güldü. Arkadaşı Tahir Dursun'dan 150 bin liraya kurbanlık alan Ercan Okumuş, satıştan her iki tarafın da memnun olduğunu belirtti. Karlı bir satış yaptığını dile getiren Dursun ise, elinde kalan 5-6 hayvanını da bugün satacağını ifade etti. Yüzlerde tebessüm oluşturan renkli kurban pazarlığında, iki arkadaş daha sonra birebirlerine sarılarak, helallik aldılar.

Satışlar geçen yıla göre bu sene daha iyi

Satışların iyi olduğunu söyleyen Alemdar Dursun isimli satıcı, canlı hayvan kilosunun 270-290 lira arasında değiştiğini vurgulayarak, taleplerin bir hayli fazla olduğunu dile getirdi. 6 hayvanla pazara satışa gelen besici Emrullah Çalışkan, 4 kurbanlık hayvanını sattığını, geriye 2 kurbanlık hayvanının kaldığını belirtti. Ortalama 190-200 kilo gelen büyükbaş hayvanı 115 bine, 120 bine sattığını ifade eden Çalışkan, elde kalan 2 hayvanı da aynı fiyattan satacağını vurguladı.

Bu yılki satışların geçen seneye göre biraz daha iyi olduğunu kaydeden Kadir Dursun isimli bir diğer satıcı, "Pazara 10-15 tane hayvan getirdim. Daha önce yine getirmiştik, sattık. Bugün de 10-15 hayvanın 5-6 tanesini sattım. Satışlar iyi Allah'a şükür, sıkıntı yok. Tam beklediğimiz gibi olmasa da satışlarımız fena değil. Geçen yıla göre bu sene satışlar iyi gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, Ekonomi, Kurban, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kurban Pazarlığı Dostluk Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

00:11
Marmaray’da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:54:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Kurban Pazarlığı Dostluk Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.