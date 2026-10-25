Bayburt'ta kurum amirlerine İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi eğitimi verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta kurum amirlerine İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi eğitimi verildi

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Bayburt\'ta kurum amirlerine İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 'İyilik Var' programı ele alındı, Şube Müdürü Ebru Doğan amirlere İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi eğitimi verdi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, müdürlüğün çalışmaları ele alınırken, 'İyilik Var' programı hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen 'İyilik Var' programına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi eğitici eğitimine katılan Şube Müdürü Ebru Doğan tarafından kurum ve kuruluş amirlerine eğitim verildi. Uygulama üzerinden yapılan anlatımda, sistemin işleyişi ve süreçlerin yürütülmesine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA
BayburtİyilikEğitimGüncelYerelSon Dakika

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