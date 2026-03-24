Bayburt\'ta Nevruz Kutlaması

Nevruz Bayramı dolayısıyla bugün Bayburt'ta kutlama etkinliği gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek etkinlikte Bayburt barları oynanacak, şiirler okunacak ve nevruz ateşi yakılacak.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde saat 14.00'te başlayacak etkinlikte, baharın gelişi ve tabiatın yeniden canlanışını simgeleyen Nevruz kutlanacak. Türk dünyasının ortak kültürel mirası arasında yer alan Nevruz kutlamalarında örste demir dövülüp, geleneksel oyunlar ile Bayburt barları oynanacak. Ayrıca, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirilecek. Programda, Nevruz'un en bilinen geleneklerinden biri olan ateşten atlama geleneği de yaşatılacak. - BAYBURT