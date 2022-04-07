Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

07.04.2022 11:24
Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

2021 yılının faaliyet raporunun da görüşüldüğü toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 2021 yılının faaliyet raporunu sunması ile toplantı devam etti. Ardından, raporun salonda bulunan meclis üyelerince oy birliği ile kabulü sonrasında diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi. - BAYBURT

Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

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Hükmü Pekmezci, Bayburt, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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