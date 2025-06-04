Bayburt\'ta Öğrencilere Giyim ve Ayakkabı Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan ailelerin ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarına, Bayburt Valiliği koordinesinde giyim yardımı yapıldı.

Hayırsever firmaların destekleriyle pantolon, gömlek ve kazaktan oluşan giyim paketleri, yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak yaklaşık 2 ay önce dağıtılmıştı. Kurban Bayramı öncesinde de bir ayakkabı mağazasının katkılarıyla öğrencilere dağıtılmak üzere kolilerce ayakkabı gönderildi. Temin edilen ayakkabılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü planlamasıyla bin 173 öğrenciye ulaştırıldı. - BAYBURT