24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt'ta görev yapan öğretmenler için yemek programı düzenlendi. Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirilen programda öğretmenler aynı sofrada buluştu.

Program öncesinde masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Mete Memiş, öğretmenlerin gününü kutlayarak eğitimcilerle sohbet etti. Öğretmenlik mesleğinin bir mensubu olan Memiş, programa katılan öğretmenlerle yakından ilgilendi.

Yemek programına Vali Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı. Programın sonunda Vali Eldivan, Belediye Başkanı Memiş'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendisine hediye takdim etti.

Vali Eldivan, öğretmenlerin geleceğin inşasında büyük sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek tüm öğretmenlere emek ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti, meslek hayatlarında başarılar diledi.