Bayburt\'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi

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Bayburt'ta müzik öğretmenleri sahne performanslarıyla göz doldurdu

BAYBURT - Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Gönülden Tele Türkü Konseri" adıyla konser düzenlendi, müzik öğretmenlerinden oluşan öğretmen korosu halka açık konser verdi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, öğretmenler dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Öğretmenler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden ve Bayburt'a özgü seslendirdikleri türkülerle adeta dinleyenlerin kulaklarının pası sildi. 16 farklı parçayı seslendiren öğretmenlere salonu dolduranlar hep bir ağızdan eşlik ettiler. Adeta sanatçı edasıyla türküleri seslendiren öğretmenler, izleyicilerden büyük alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan konser, dinleyicisinden tam not aldı. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu gecenin düzenlendiğini belirten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, salonu dolduran vatandaşlara ve öğretmen korosuna teşekkür ederek, "Biz dedik ki, Bayburt'ta kültür sanat etkinlikleri anlamında bir organizasyon yapalım. Bir değişiklik olsun, Bayburtlulara bir nefes olsun diye düşündük. Değişik zamanlarda, değişik anlarda, özel günlerde böyle konser güzel olur diye düşündük, öyle de oldu. Burada birbirinden kıymetli öğretmenlerimiz var, sizler için parçaları seslendirdiler. Geldiğiniz için siz değerli misafirlerimize ve korodaki kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Konser, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.