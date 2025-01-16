Bayburt'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi

Geniş Video İzle

Bayburt'ta düzenlenen 'Gönülden Tele Türkü Konseri'nde öğretmenler, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

16.01.2025 02:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta müzik öğretmenleri sahne performanslarıyla göz doldurdu

BAYBURT - Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Gönülden Tele Türkü Konseri" adıyla konser düzenlendi, müzik öğretmenlerinden oluşan öğretmen korosu halka açık konser verdi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, öğretmenler dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Öğretmenler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden ve Bayburt'a özgü seslendirdikleri türkülerle adeta dinleyenlerin kulaklarının pası sildi. 16 farklı parçayı seslendiren öğretmenlere salonu dolduranlar hep bir ağızdan eşlik ettiler. Adeta sanatçı edasıyla türküleri seslendiren öğretmenler, izleyicilerden büyük alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan konser, dinleyicisinden tam not aldı. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu gecenin düzenlendiğini belirten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, salonu dolduran vatandaşlara ve öğretmen korosuna teşekkür ederek, "Biz dedik ki, Bayburt'ta kültür sanat etkinlikleri anlamında bir organizasyon yapalım. Bir değişiklik olsun, Bayburtlulara bir nefes olsun diye düşündük. Değişik zamanlarda, değişik anlarda, özel günlerde böyle konser güzel olur diye düşündük, öyle de oldu. Burada birbirinden kıymetli öğretmenlerimiz var, sizler için parçaları seslendirdiler. Geldiğiniz için siz değerli misafirlerimize ve korodaki kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Konser, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Bayburt\'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Bayburt, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Öğretmenlerden Rüya Gibi Türkü Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.