Bayburt\'ta Pancar Üreticilerine Destek Toplantısı Yapıldı

Yerel

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Daire Başkanı Mümtaz Sinan'ın katılımıyla pancar üreticilerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, pancar üretimi yapan çiftçilere bilgilendirmelerde bulunularak, çiftçilerinin sorunları konuşuldu.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tarıma ve üretime yönelik gerçekleştirilen toplantıda, pancar üreticilerinin merakla beklediği destekle ilgili müjdeler paylaşıldı. Bu yıl itibarıyla çiftçileri rahatlatacak ve üretimi artıracak önemli adımlar masaya yatırılarak, görüşüldü. Toplantıda, pancar çiftçilerinin sorunları yapılan istişareler neticesinde çözüme kavuşturulurken, pancar üretiminde rekoltenin artırılması için yapılması gereken doğru tarım uygulamaları çiftçilere hatırlatıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Daire Başkanı Mümtaz Sinan, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, Demirözü AK Parti İlçe Başkanı Adem Boncuk ve çiftçiler katılım sağladı. - BAYBURT