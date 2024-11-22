Bayburt\'ta Peynir Denetimi

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tağşiş olarak adlandırılan, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilen gıda maddelerini mercek altına alarak, işletmelerde satılan sahte ve taklit süt ürünlerinden peynire yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, peynirlerden numuneler alınarak, analizleri yapılmak üzere laboratuvarlara gönderildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, "Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez" hükmü gereğince, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından, Bayburt'ta faaliyet gösteren gıda işletmelerinde peynir denetimleri yapıldı. Paketli ve paketsiz peynirlerden ekiplerce alınan numuneler, analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. Ekipler, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunarak, halk sağlığı hakkında önemli bilgiler aktardılar. - BAYBURT