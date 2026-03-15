Bayburt\'ta Plastik Poşet Denetimleri Yapıldı

Bayburt'ta plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik denetimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan kontrollerde satış noktalarında plastik poşetlerin mevzuata uygun şekilde ücretlendirilip ücretlendirilmediği, tüketicilerin uygulama hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği ve ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı incelendi.

Denetimlerde, işletmelerde plastik poşet satışına ilişkin uygulamalar gözden geçirildi. Ekipler, ücretlendirme işlemlerinin yürürlükteki kurallara uygun yapılıp yapılmadığını denetlerken, tüketicilere yönelik bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini de kontrol etti.

Çevre kirliliğinin azaltılması ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin denetimlerin il genelinde aralıksız sürdüğü bildirildi. - BAYBURT