Bayburt'ta Sağanak Yağış ve Fırtına Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Sağanak Yağış ve Fırtına Etkisi

Bayburt'ta Meteorolojinin uyarısıyla birlikte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle bir evin çanak anteni koptu, yola savruldu. Yağış nedeniyle su birikintileri oluştu ve yollar çamurla kaplandı. Yağmurdan ıslanan yavru kediye mahalleliler yardım etti. Bir vatandaş ise yağmuru fırsat bilerek sokağını temizledi. Vatandaşlar iklim değişikliğine dikkat çekerek, insanların düzelmesiyle dünyanın da düzeleceğini ifade etti.

16.07.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta sağanak yağış ve fırtına etkili oldu: Çanak anten koptu, yollardan çamur aktı

BAYBURT - Meteorolojinin sarı kodlu uyarı vererek, kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle bir evin çanak anteni koptu, yola savruldu, çatı olukları kelepçelerinden ayrıldı. Fırtına sonrası aniden bastıran yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağmurun taşıdığı topraklar nedeniyle sokak aralarının çamurla kaplandığı görüldü.

Gök gürültülü sağanak öncesi bahçesinde kiraz toplayan Şahap İmaç isimli bir vatandaş muhabirin "Yağmur geliyor, ağacın altındasınız şimşekten, yıldırımdan korkmuyor musunuz? Bir yandan rüzgarla boğuşup, bir yandan kiraz toplamak zor olmuyor mu?" sorusuna, "Korkmuyorum, Allah'ın dediği olur, abdestimi almışım kiraz topluyorum, o vekil ne demişse o olur. Ayrıca zor olmuyor, biz alışmışız. Fazla bir işim yok, kızarmış olan kirazları toplayıp birazdan gideceğim. Şu havanın güzelliğine bakın, kurban olayım yazına da, kışına da" yanıtını verdi.

Yağmurdan ıslanan yavru kediye mahalleliden yardım eli

Yağmurdan kaçan bir yavru kedinin sığınacak yer bulamayınca sırılsıklam olduğunu gören Şingah Mahallesi sakinleri, yavru kediye yardım eli uzattı. Islandığı için titreyen kedinin karnını doyuran mahalleli, yağmur duruncaya dek kediyi yağış almayan bir yerde korudular. Yağmurun durmasıyla birlikte yavru kedi daha sonra mahalleden uzaklaşarak annesinin yanına gitti.

Yağmur altında çalı süpürgeli temizlik

Şingah Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş ise yağmuru fırsat bilerek sokağını bir güzel yıkadı. Çalı süpürgesiyle biriken suları süpüren vatandaş bereket yağdığını belirterek, su harcamadığını sudan tasarruf ettiğini söyledi.

"Alışık olmadığımız bir iklimle karşı karşıyayız İnsan düzelirse dünya düzelir"

İnsanların doğaya zarar verdiğini, iklimlerin insan eliyle değiştiğini savunan Enis Arslan isimli vatandaş, "İnsan düzelirse dünya düzelir" diyerek, "Alışık olmadığımız bir iklimle karşı karşıyayız. Bayburt'ta yağmurun etkili olduğu bir Temmuz ayı yaşamaktayız. Dua edelim rabbim bunun sonunu hayra çevirsin. Bu havalar, bu iklim değişikliği bir şeylerin değişmesiyle oluyor. İnsanların kimlikleri, kişilikleri değişince havaların değişmesi de bir din adamı olarak bana normal gibi geliyor. İnsan düzelirse, dünya düzelmiş olur, yağmurlar da tam zamanında yağar. Bizim burada genelde yağmurlar Mayıs aylarında yağardı, halk tabiriyle kırk ikindiler diye bilinen yağmurların 1-2 ay önce yağması gerekirken, bu yağmurlar bir ay gecikmeli yağıyor. İnşallah bu yağmurlar vatandaşların tarlalarına zarar vermez. Geçen gün dolu yağdı, çiftçilere bayağı zararı oldu. Burası imtihan dünyası, bu yerin imtihan dünyası olduğunu ve bu imtihanın kimden geldiğini unutmayacağız. Biz kendimizi düzeltip, dua edersem inşallah havalarda düzelecek. İnsan düzelirse dünya düzelir" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Fırtına, Bayburt, Dünya, kedi, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Sağanak Yağış ve Fırtına Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 23:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Sağanak Yağış ve Fırtına Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement