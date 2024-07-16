Bayburt'ta Sağanak Yağış ve Fırtına Etkisi

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Bayburt'ta sağanak yağış ve fırtına etkili oldu: Çanak anten koptu, yollardan çamur aktı

BAYBURT - Meteorolojinin sarı kodlu uyarı vererek, kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle bir evin çanak anteni koptu, yola savruldu, çatı olukları kelepçelerinden ayrıldı. Fırtına sonrası aniden bastıran yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağmurun taşıdığı topraklar nedeniyle sokak aralarının çamurla kaplandığı görüldü.

Gök gürültülü sağanak öncesi bahçesinde kiraz toplayan Şahap İmaç isimli bir vatandaş muhabirin "Yağmur geliyor, ağacın altındasınız şimşekten, yıldırımdan korkmuyor musunuz? Bir yandan rüzgarla boğuşup, bir yandan kiraz toplamak zor olmuyor mu?" sorusuna, "Korkmuyorum, Allah'ın dediği olur, abdestimi almışım kiraz topluyorum, o vekil ne demişse o olur. Ayrıca zor olmuyor, biz alışmışız. Fazla bir işim yok, kızarmış olan kirazları toplayıp birazdan gideceğim. Şu havanın güzelliğine bakın, kurban olayım yazına da, kışına da" yanıtını verdi.

Yağmurdan ıslanan yavru kediye mahalleliden yardım eli

Yağmurdan kaçan bir yavru kedinin sığınacak yer bulamayınca sırılsıklam olduğunu gören Şingah Mahallesi sakinleri, yavru kediye yardım eli uzattı. Islandığı için titreyen kedinin karnını doyuran mahalleli, yağmur duruncaya dek kediyi yağış almayan bir yerde korudular. Yağmurun durmasıyla birlikte yavru kedi daha sonra mahalleden uzaklaşarak annesinin yanına gitti.

Yağmur altında çalı süpürgeli temizlik

Şingah Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş ise yağmuru fırsat bilerek sokağını bir güzel yıkadı. Çalı süpürgesiyle biriken suları süpüren vatandaş bereket yağdığını belirterek, su harcamadığını sudan tasarruf ettiğini söyledi.

"Alışık olmadığımız bir iklimle karşı karşıyayız İnsan düzelirse dünya düzelir"

İnsanların doğaya zarar verdiğini, iklimlerin insan eliyle değiştiğini savunan Enis Arslan isimli vatandaş, "İnsan düzelirse dünya düzelir" diyerek, "Alışık olmadığımız bir iklimle karşı karşıyayız. Bayburt'ta yağmurun etkili olduğu bir Temmuz ayı yaşamaktayız. Dua edelim rabbim bunun sonunu hayra çevirsin. Bu havalar, bu iklim değişikliği bir şeylerin değişmesiyle oluyor. İnsanların kimlikleri, kişilikleri değişince havaların değişmesi de bir din adamı olarak bana normal gibi geliyor. İnsan düzelirse, dünya düzelmiş olur, yağmurlar da tam zamanında yağar. Bizim burada genelde yağmurlar Mayıs aylarında yağardı, halk tabiriyle kırk ikindiler diye bilinen yağmurların 1-2 ay önce yağması gerekirken, bu yağmurlar bir ay gecikmeli yağıyor. İnşallah bu yağmurlar vatandaşların tarlalarına zarar vermez. Geçen gün dolu yağdı, çiftçilere bayağı zararı oldu. Burası imtihan dünyası, bu yerin imtihan dünyası olduğunu ve bu imtihanın kimden geldiğini unutmayacağız. Biz kendimizi düzeltip, dua edersem inşallah havalarda düzelecek. İnsan düzelirse dünya düzelir" dedi.