Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, kentteki Kur'an kursları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurslarında kadınlara yönelik menopoz okulu eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Kadın sağlığının menarştan menopoza kadar her dönemde korunup desteklenmesi amacıyla düzenlenen eğitimleri diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler veriyor. Eğitimlerde menopoz döneminde yaşanan fiziksel, hormonal ve duygusal değişimler konusunda bilgilendirmelerde bulunulurken, bu süreçte karşılaşılabilecek sağlık sorunları ile sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ele alınıyor. Kadınların menopoz dönemine dair doğru bilgiye ulaşması ve süreci daha bilinçli yönetebilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.