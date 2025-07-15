Bayburt\'ta Şehit Ailelerine Onur Yemeği

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Bayburt Öğretmenevinde organize edilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, "15 Temmuz'da sergilenen direniş ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatıdır" ifadelerini kullanarak, tüm şehit ailelerine ve gazilere şükranlarını sundu. Eldivan, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andıklarını belirterek, vatan uğruna verilen her canın milletin kalbinde ebediyen yaşayacağını söyledi.

Programa, Vali Eldivan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, siyasi partilerin il temsilcileri, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BAYBURT