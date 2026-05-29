Bayburt\'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt'taki şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilerek, bayramları kutlandı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretlerde, kentteki şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edilerek, bayram sevincine ortak olundu.

Bayram münasebetiyle yapılan ziyaretler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık, Şube Müdürü Ebru Doğan, Huzurevi Müdürü Murat Köse tarafından gerçekleştirildi.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilen ziyaretlerde, bayramların beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günler olduğu vurgulandı.

Program kapsamında farklı adreslerdeki aileler ziyaret edilirken, şehit yakınları ve gazilere sağlıklı, huzurlu bayram temennisinde bulunuldu. - BAYBURT