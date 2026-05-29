Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti

Bayburt\'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti
29.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edilip bayram sevincine ortak olunurken, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt'taki şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilerek, bayramları kutlandı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretlerde, kentteki şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edilerek, bayram sevincine ortak olundu.

Bayram münasebetiyle yapılan ziyaretler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık, Şube Müdürü Ebru Doğan, Huzurevi Müdürü Murat Köse tarafından gerçekleştirildi.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilen ziyaretlerde, bayramların beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günler olduğu vurgulandı.

Program kapsamında farklı adreslerdeki aileler ziyaret edilirken, şehit yakınları ve gazilere sağlıklı, huzurlu bayram temennisinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti - Son Dakika

İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Bayram Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.