15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Bayburt Şehitliği\'nde tören düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi'ndeki Bayburt Şehitliği'nde tören düzenledi. Törende, şehitler dualarla anıldı, mezarlarına güller bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programda daha sonra protokol üyelerince şehit kabirlerine güller bırakıldı.
Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - BAYBURT
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