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Bayburt'ta 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Bayburt Üniversitesi Öğrenci Toplulukları koordinesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte, terör lanetlenirken, şehitler için dualar edildi. Konuşmalarda şehitlere minnet ve şükran ifade edildi. Şehitlerin aziz ruhları için gıyabi cenaze namazı kılındı. Üniversite öğrencileri, şehit ailelerine baş sağlığı diledi ve şehitleri unutmayalım çağrısı yaptı.

27.12.2023 - 08:52,
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Bayburt'ta 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi

BAYBURT - Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Bayburt Üniversitesi Öğrenci Toplulukları koordinesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Vatan Sana Canım Feda' sloganlarıyla rektörlük binası önünde başlayan yürüyüş, Mustafa Köseoğlu Camii önünde son buldu. Binlerce insanın Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte, hep bir ağızdan terör lanetlenirken, şehitler için dualar edildi.

Yürüyüşün sonunda "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diyerek konuşma yapan, Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Turan, "Bugün buradaki omuz omuza yürüyüşümüz şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmenin bir yoludur. Bu vesileyle şahsım ve üniversitemiz öğrencileri adına şehitlerimizin ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyor, terörle mücadelede kararlılığından ödün vermeyen güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sözlerini kullandı.

Konuşmanın ardından Nasrullah Hacımüftüoğlu, cami bahçesinde şehitler için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Namazın sonunda şehitlerin aziz ruhları için eller semaya kaldırıldı, her bir ağızdan edilen dualara amin denildi.

Üniversite öğrencisi Hanife Şimşek, şehit ailelerinin acısını paylaştığını söyleyerek, "Şehitlerimizin sayesinde bizler rahat uyku uyuyoruz, onlar bizim için canlarını feda ettiler. Bizler de onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, dualarımızdan askerlerimizi, polislerimizi, şehitlerimizi esirgemiyoruz. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

"Şehitler konusunda daha duyarlı olalım, şehitlerimizi unutmayalım, unutturmayalım"

"Şehitleri unutmayalım, unutturmayalım, adlarını yaşatmak için her şeyi yapalım" diyerek konuşan üniversite öğrencisi Esra Yaramış, "3 gün önce 12 vatan evladımızı şehit verdik. Aziz ruhları şad olsun, acımız olsa da gururluyuz. Şehitlerimiz konusunda daha duyarlı olalım, şehitlerimizi unutmayalım, unutturmayalım, adlarını yaşatmak için her şeyi yapalım" şeklinde konuştu.

Tepkilerini düzenlenen yürüyüşle ortaya koyduklarını belirten bir diğer öğrenci Emre Karaçay ise, "Biz Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak şehitlerimizin acısını, tepkimizi elimizden geldiğince yaptığımız yürüyüşte ortaya koymak istedik. Hüseyin Nihal Atsız'ın, Kahramanın Ölümü şiirinde de söylediği üzere "İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir

Yurdu yaşatmak için." Bu yürüyüşümüzle şehitlerimizi anmak istedik" ifadelerini kullandı.

Bayburt\'ta \'Şehitlere Saygı Yürüyüşü\' düzenlendi
Kaynak: İHA
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